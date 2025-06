Bonny Inter c’è una novità nell’affare! Ecco cosa accadrà tra i nerazzurri e il Parma

Il mondo del calcio è sempre in fermento, e l'affare Bonny tra Inter e Parma sta catturando l'attenzione di tutti. Dopo tante speculazioni, emergono dettagli che potrebbero rivoluzionare le trattative: niente Esposito nel pacchetto. Cosa cambierà per il centravanti dei ducali e per i nerazzurri? Scopriamo insieme le ultime novità e come potrebbe evolversi questa intricata operazione di mercato. Restate sintonizzati, perché il futuro di Bonny potrebbe riservare sorprese sorprendenti.

Bonny Inter, novità nell’affare tra i nerazzurri e il Parma: ecco come stanno le cose per il centravanti dei ducali. Bonny Inter, Sport Mediaset aggiorna sulle trattative di casa Inter e sul centravanti del Parma: LA TRATTATIVA – «Per il mercato in entrata, intanto, sono ore caldissime per l’affare Bonny. Da quello che abbiamo saputo, la novità è che non rientrerà Sebastiano Esposito nell’affare. A questo punto si procede sulla trattativa solo cash per una cifra complessiva di 25 milioni tra parte fissa e bonus» PRESSIONE – «Su Calhanoglu resta il fortissimo pressing del Galatasaray. A Istanbul hanno capito che difficilmente potranno riavere Osimhen, vogliono per cui mettere tutte le fiches sulla trattativa per il centrocampista dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, c’è una novità nell’affare! Ecco cosa accadrà tra i nerazzurri e il Parma

