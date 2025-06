Bonny-Inter alle battute finali! Un solo dubbio per il Parma – Sky

L’Inter si avvicina a grandi passi al suo terzo colpo di mercato, con Ange-Yoan Bonny pronto a vestire nerazzurro. Tuttavia, tra entusiasmo e incertezze, il Parma tiene ancora una porta aperta. I tempi si stanno dilatando, alimentando un pizzico di suspense tra tifosi e addetti ai lavori. La strada verso l’accordo sembra tracciata, ma il finale potrebbe riservare sorprese… Resta da capire come si evolverà questa trattativa.

TRATTATIVA – Ange-Yoan Bonny diventerà un giocatore dell' Inter. L'attaccante ha già reso chiara la sua volontà di abbracciare il progetto nerazzurro, il Parma non chiude affatto a questa possibilità. I tempi però si stanno allungando e non aiuta di certo il Mondiale per Club in corso. Tutta la società meneghina si trova negli Stati Uniti e condurre trattative è complicato. Una novità potrebbe preoccupare in riferimento alla posizione di Bonny per il suo futuro.

