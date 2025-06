Bonny in Bundesliga un club chiede informazioni! Ma Inter in vantaggio – Sky

L’Inter si prepara a conquistare il futuro, con Ange-Yoan Bonny in cima alla lista dei desideri. Mentre i nerazzurri affrontano la sfida cruciale contro il River Plate nel Mondiale per Club, un nuovo club in Bundesliga si fa avanti per l’attaccante francese. La competizione si accende: in questa battaglia di mercato, i nerazzurri rimangono favoriti, ma la concorrenza fa salire la posta in gioco. La corsa al talento è aperta e tutto può succedere.

L’Inter continua a lavorare su due fronti: da un lato il presente, rappresentato dalla sfida cruciale contro il River Plate nel Mondiale per Club, e dall’altro il futuro, con il nome di Ange-Yoan Bonny sempre più in cima alla lista dei desideri di mercato. Un nuovo club in Bundesliga si è interessata all’attaccante francese. CONCORRENZA – Bonny è sempre più vicino all’ Inter, che secondo quanto riportato da Sky Sport restano in vantaggio nella corsa per il classe 2003. Nelle ultime ore è spuntata una nuova pretendente in Bundesliga: si tratta dello Stoccarda, club tedesco che ha avviato i primi contatti esplorativi con il Parma per valutare un’eventuale trattativa. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny, in Bundesliga un club chiede informazioni! Ma Inter in vantaggio – Sky

In questa notizia si parla di: bonny - club - bundesliga - inter

Müller torna sull’eliminazione contro l’Inter: «L’abbiamo superata vincendo la Bundesliga! Ora per il Mondiale per Club…» - Thomas Müller, attaccante del Bayern Monaco, torna sull'eliminazione contro l’Inter, affermando: «L’abbiamo superata vincendo la Bundesliga! Ora concentrati sul Mondiale per Club…» In un’intervista, Müller riflette sulla sconfitta e guarda avanti, sottolineando la determinazione della squadra a conquistare altri trofei importanti.

GAZZETTA - Milan-Leoni: Colombo nell’offerta e fattore Allegri per battere Juve e Inter I club che vorrebbero in squadra il giovane talento del Parma sono molti: da Juventus e Inter, alla Premier League. Ma il Milan che ha una risorsa in più: Allegri. Max maneg Vai su Facebook

Bonny con l'Inter già al Mondiale per club? Si può. I tempi dell'affare; Inter, l'ammissione di Marotta su Bonny; Mondiale per Club, Inter in affanno: Marotta fa chiarezza su Bonny e Calha ma i tifosi chiedono di più dal mercato.

Bonny-Inter, si inserisce lo Stoccarda: chieste informazioni al Parma sul francese - L'Inter resta avanti e vuole chiudere con gli emiliani, dopo l'ultima offerta presentata da 22 milioni di euro più 3 di bonus, molto vicina ai 25 senza ... Segnala sport.sky.it

SKY - Stoccarda, chieste informazioni su Bonny, ma l’Inter resta in pole - Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito, nelle ultime ore, infatti, lo Stoccarda si è informata pe ... Scrive napolimagazine.com