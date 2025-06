Bonetti Azione | M5s propone 8% per spesa sanitaria ma con aumento di tasse pura demagogia – Il video

Il Movimento 5 Stelle propone un aumento del 8% del Pil per la spesa sanitaria, promettendo 37 miliardi in più all'anno. Ma dietro a questa apparente generosità si celano promesse vuote e scelte discutibili, come il rifiuto di fondi europei come il Mes sanitario e ottimizzazioni poco trasparenti. È davvero questa la soluzione ai problemi del nostro sistema sanitario? La risposta potrebbe sorprendervi.

(Agenzia Vista) Roma, 25 giugno 2025 «Il Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di legge che chiede di aumentare all’8% del Pil la spesa per il servizio sanitario nazionale. Significa investire ogni anno 37 miliardi in più. Sono esattamente i 37 miliardi che il Movimento 5 Stelle non ha voluto prendere dall’Europa, rifiutando il Mes sanitario. Di questi 37 miliardi, 4 vengono da un’ottimizzazione della spesa pubblica non ben dichiarata, mentre gli altri 33 li prendono aumentando le tasche dei cittadini. Questa è demagogia pura. Certo che serve aumentare l’investimento nella sanità nel nostro Paese, ma togliere i soldi dalle famiglie italiane è davvero la più becera demagogia», così la deputata Elena Bonetti di Azione. 🔗 Leggi su Open.online

