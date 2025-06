Bonate Sotto 20enne ferito in piazza con un coccio di bottiglia | tagli a spalla e polpaccio prognosi di 30 giorni

Una lite tra giovani a Bonate Sotto ha avuto conseguenze drammatiche: un ragazzo di 20 anni è stato ferito con un coccio di bottiglia, riportando tagli a spalla e polpaccio e una prognosi di 30 giorni. L’episodio, accaduto davanti a numerose persone in piazza, si inserisce in un contesto di tensioni crescenti tra i giovani del paese, lasciando aperti interrogativi sulle cause e le ripercussioni di questa escalation di violenza.

Bonate Sotto. Un litigio tra giovani degenerato in men che non si dica, di fronte a decine di persone nella piazza del paese, finito con un ragazzo in ospedale e una denuncia per lesioni. Dopo l’aggressione di domenica a Caravaggio, la serata di lunedì 23 giugno è stata piuttosto agitata a Bonate Sotto, dove attorno alle 23 si è accesa una discussione tra alcuni ragazzi del paese, tra i 17 e i 20 anni. A innescare la miccia sarebbe stata una banale provocazione, che tra insulti e toni sempre più alti, ha portato poi a momenti di grande tensione. Il tutto è avvenuto nella zona di piazza Duca d’Aosta, a un passo dal municipio e dalla chiesa: quando dalle parole si è passati alle mani, ad avere la peggio è stato un 20enne che, secondo un prima ricostruzione, sarebbe intervenuto a difesa della sorella. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bonate Sotto, 20enne ferito in piazza con un coccio di bottiglia: tagli a spalla e polpaccio, prognosi di 30 giorni

In questa notizia si parla di: bonate - sotto - piazza - 20enne

SOTTO LE STELLE IN PIAZZA GRANDE! Il Bologna torna a vincere la Coppa Italia dopo 51 anni! Milan sconfitto all’Olimpico - Sotto le stelle di Piazza Grande, il Bologna celebra un trionfo atteso da 51 anni, conquistando la Coppa Italia.

Lega - Bonate Sotto Vai su Facebook

Bonate Sotto, 20enne ferito in piazza con un coccio di bottiglia: tagli a spalla e polpaccio, prognosi di 30 giorni; Street food; Feste e sagre, gli appuntamenti del weekend (20-22 giugno) nella Bergamasca.

Bonate Sopra, perde controllo della moto e si schianta contro siepe: muore 20enne, ferita la ragazza - Fanpage.it - È morto dopo che la sua moto è finita fuori strada il 20enne Mattia Gandolfi rimasto vittima di un incidente nella serata di ieri a Bonate Sopra in provincia ... Lo riporta fanpage.it

Bonate Sotto: cade in moto e muore a vent’anni - Il Giorno - Mattia Gandolfi, 20 anni, abitava a Prezzate di Mapello, e lavorava nell’impresa edile del padre. Come scrive ilgiorno.it