Bombole di gas a fuoco nel box proprietaria ustionata

Un drammatico incidente a Predore: una donna, nel tentativo di spegnere un incendio scoppiato nel suo garage, è rimasta gravemente ustionata. Le fiamme hanno coinvolto bombole di gas, trasformando un semplice intervento in una situazione critica. Ora, si trova in ospedale in codice giallo, mentre i soccorritori lavorano per spegnere l’incendio e garantire la sicurezza della zona. La vicenda mette in evidenza l’importanza della prudenza in situazioni di emergenza.

Stava provando a spegnere le fiamme divampate nel garage della sua abitazione, in via Campitino a Predore, ma è rimasta ustionata a una parte del capo ed è stata trasportata in ospedale a Chiari in codice giallo. È successo lunedì.

