Bombola di GPL fa scoppiare un incendio a Predore | donna ustionata alla testa mentre tenta di spegnere le fiamme

Un drammatico incidente a Predore, Bergamo: un incendio scoppiato nel garage ha messo in pericolo una donna che, nel tentativo di domare le fiamme, ha riportato ustioni alla testa. La sua prontezza e coraggio dimostrano quanto sia importante conoscere le norme di sicurezza per prevenire tragiche conseguenze. Scopriamo come agire correttamente in situazioni di emergenza e proteggere noi stessi e i nostri cari.

Bergamo – Un grave incendio ha interessato martedì sera il garage di un’abitazione in via Campitino a Predore, in provincia di Bergamo, coinvolgendo una donna che ha riportato ustioni alla testa nel tentativo di domare le fiamme. L’episodio si è verificato intorno alle 22, quando le fiamme hanno iniziato a divampare nel locale adibito a garage. La proprietaria dell’immobile, nel coraggioso tentativo di spegnere l’incendio, ha riportato ustioni al capo che hanno reso necessario il trasporto d’urgenza presso l’ospedale di Chiari, dove è giunta in codice giallo. Le operazioni di soccorso hanno visto l’intervento coordinato dei vigili del fuoco volontari bresciani dei distaccamenti di Sale Marasino e Palazzolo sull’Oglio, supportati dai colleghi bergamaschi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bombola di GPL fa scoppiare un incendio a Predore: donna ustionata alla testa mentre tenta di spegnere le fiamme

In questa notizia si parla di: incendio - fiamme - predore - donna

VIDEO | Incendio nella notte a Larderia, in fiamme un capannone industriale - Nella notte, un vasto incendio ha coinvolto un capannone industriale a Larderia Inferiore, in contrada Casicelle.

Bombola di GPL fa scoppiare un incendio a Predore: donna ustionata alla testa mentre tenta di spegnere le fiamme; Bombole di gas a fuoco nel box proprietaria ustionata.

Incendio in una palazzina sulla Prenestina, un ferito e 10 intossicati: edificio evacuato - Grave incendio la scorsa notte in zona Prenestina a Roma: un palazzo è stato evacuato dopo che un appartamento ha preso fuoco, con le fiamme che si sono ... Riporta fanpage.it

Cadavere nell'auto in fiamme: indagini in corso per fare luce sulla tragedia costata la vita a una donna - Tragico incendio di un'auto a Gavello: dentro c'era un cadavere e s'indaga sull'ipotesi di un gesto volontario. Secondo ilgazzettino.it