Bombe atomiche Serra | Per distruggere l' umanità ne bastano 50 nel mondo ce ne sono 15mila oltre ad essere malvagi siamo coglio*i - VIDEO

Immaginate un mondo in cui 15.000 bombe atomiche sono pronte a distruggere tutto ciò che conosciamo, mentre solo 50 potrebbero cancellare l’umanità in un istante. Michele Serra ci invita a riflettere sulla follia di un arsenale così devastante, un’arma di autoconservazione che rischia di diventare il nostro più grande pericolo. È ora di chiedersi: quale prezzo pagheremmo per una pace fragile e precaria?

Michele Serra: "Miliardi immagazzinati in arsenali che comunque vada non potranno mai essere utilizzati, perché se c'è la guerra atomica bastano le prime 50 bombe a ridurci in cenere e le altre non possiamo lasciarle in eredità. Se invece la guerra atomica non c'è, le bombe restano lì a fare da arre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bombe atomiche, Serra: "Per distruggere l'umanità ne bastano 50, nel mondo ce ne sono 15mila, oltre ad essere malvagi siamo coglio*i" - VIDEO

