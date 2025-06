Bomb bomb Iran | Trump pubblica su Truth un video in cui deride Teheran

In un gesto che ha suscitato reazioni contrastanti, Donald Trump ha condiviso su Truth un video satirico che prende di mira Teheran, evocando la canzone "Bomb Iran" come colonna sonora di un attacco aereo immaginario. La clip, ironica e provocatoria, mette in scena caccia B-2 in azione, mentre la musica sottolinea l’intento umoristico ma pungente del messaggio. La strofa scelta dal presidente per il post dice: ...

Donald Trump ha pubblicato su Truth un video in cui fa dell’ironia sull’attacco americano contro l’Iran: il presidente statunitense ha postato sul suo social una clip in cui un gruppo di caccia B-2 sgancia una serie di bombe sulle note della canzone del 1980 ‘ Bomb Iran ‘ di Vince Vance & the Valiants, parodia delle celebre ‘Barbara Ann’, scritta dai Regents nel 1961 ma resa nota dai Beach Boys. La strofa scelta dal presidente per il post dice: “Il vecchio zio Sam si sta scaldando. È ora di trasformare l’Iran in un parcheggio. Bomb Iran”. E ancora: “Sono andato in una moschea, ho lanciato delle pietre e ho detto all’Ayatollah: ‘Ti metterò in una scatola!’ Bomb Iran!”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Bomb bomb Iran”: Trump pubblica su Truth un video in cui deride Teheran

