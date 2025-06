Bomb bomb Iran | il video di Donald Trump che sfotte Teheran

Donald Trump infiamma ancora il dibattito internazionale con un video provocatorio su Truth, in cui mostra bombardieri americani in azione sulla colonna sonora di "Bomb Iran". La scena, accompagnata dalla celebre parodia di "Barbara Ann", mira a sfidare Teheran con un messaggio diretto e deciso. Un gesto che ha suscitato reazioni contrastanti e riacceso le tensioni. Ma qual è il vero significato dietro questa mossa audace?

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha postato su Truth un video in cui alcuni bombardieri americani decollano da una base e successivamente sganciano delle bombe. Il video ha come sottofondo la parodia della canzone dei Regents – poi resa nota dai Beach Boys – Barbara Ann, intitolata Bomb Iran. La canzone è stata registrata da Vince Vance & the Valiants nel 1980. La strofa scelta da Trump per il video è: «Il vecchio zio Sam sta diventando piuttosto caldo. E’ ora di trasformare l’Iran in un parcheggio. Bombardare l’Iran. Bombarda, bombarda, bombarda, bombarda l’Iran». Trump ha postato il video in risposta alle critiche sui veri risultati della guerra tra Israele, Usa e Iran. 🔗 Leggi su Open.online