In un quartiere di Bologna, si accendono i riflettori su una predica inquietante che desta preoccupazione tra i cittadini. La moschea Iqraa di Corticella, sotto la guida del nuovo imam Omar Mamdouh, sembra riproporre temi e toni che riaccendono il dibattito sulla radicalizzazione. Una situazione complessa che mette in discussione le misure di sicurezza e il ruolo delle comunitĂ religiose nel nostro Paese.

Per fortuna che il suo predecessore, Zulfiqar Khan, è stato espulso dall’Italia nell’autunno dell’anno scorso per motivi di sicurezza nazionale. Da quando, alla moschea Iqraa di Bologna, nel rione Corticella, è arrivato il nuovo imam, Omar Mamdouh, la predica non è cambiata: stesso sfondo (uno scranno di legno e dietro un pannello che pare finto marmo), stessa postura (la guida religiosa al microfono di una telecamera collegata ai social network: nel caso di Mamdouh è il canale “ Il vero islam ” su TikTok, in quello di Khan era una pagina Facebook, ma la sostanza resta invariata), stessa veste bianca con annesso copricapo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bologna rossa e islamista: l'inquietante predica dell'imam

