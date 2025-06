Bologna nuovi contatti per Immobile | c’è l’apertura del giocatore Cosa manca per chiudere | Calciomercato

Il mercato del Bologna si infiamma con nuove trattative per Ciro Immobile: le ultime indiscrezioni di Calciomercato.com svelano un'apertura del giocatore e nuovi contatti. La società biancoblù fa sul serio, puntando all’attaccante del Besiktas per rinforzare il reparto offensivo. Ma cosa manca ancora affinché questa operazione si realizzi? Restate sintonizzati, perché il futuro di Immobile potrebbe presto prendere una piega decisiva.

Bologna, nuovi contatti per Immobile: c'è l'apertura del giocatore. Cosa manca per chiudere. Getty Images Matteo Palmisano. 11 minuti fa.. Il Bologna insiste: vuole Ciro Immobile. I rossoblù hanno individuato nell'attaccante del Besiktas il rinforzo d'esperienza per l'attacco di Vincenzo Italiano. CONTATTI POSITIVI – Il Bologna continua a tenere i contatti con l'entourage del calciatore. Come riporta Gianluca Di Marzio, nella giornata di oggi sono da registrare ulteriori passi avanti nella trattativa per portare l'ex Lazio in rossoblù.

Calciomercato Bologna, Mbangula fortemente nel mirino dei rossoblu per l’estate. Trattativa con la Juve! - Il calciomercato estivo si preannuncia caldo per il Bologna, con Mbangula nel mirino dei rossoblù. In attesa della finale di Coppa Italia, il club emiliano sta valutando possibili rinforzi e ha avviato una trattativa con la Juventus per assicurarsi il talentuoso calciatore.

Ciro #Immobile ha voglia di Italia e di Serie A. L'attaccante in forza al #Besiktas ha aperto al trasferimento al #Bologna. I contatti vanno avanti, ma il problema principale al momento è l'ingaggio del giocatore (6,5 milioni). #calciomercato #calcioinpillole

Calciomercato Bologna - Si intensificano i contatti tra la dirigenza rossoblù e il procuratore di Ciro Immobile: l'ex Lazio ha scelto il club rossoblù per il suo ritorno in Serie A

