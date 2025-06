Bologna nodo Fabbian | i rossoblù vogliono ripartire da lui ma le insidie non mancano

Il Bologna punta deciso su Giovanni Fabbian, considerandolo un elemento chiave per la costruzione della prossima stagione. Tuttavia, le insidie sono numerose: l’Inter potrebbe riscattarlo entro il 1° luglio per 12 milioni di euro, complicando i piani rossoblù. La sfida è aperta e il futuro di Fabbian si gioca tra ambizioni e opportunità, con il club emiliano determinato a non mollare. Ma quali sono le mosse strategiche che potrebbero fare la differenza?

Giovanni Fabbian è uno dei tasselli da cui Italiano e la dirigenza del Bologna vuole costruire la prossima stagione: i dettagli Il Bologna spera fortemente di trattenere Giovanni Fabbian e, al momento, ha motivi concreti per crederci. L’Inter, che avrebbe la possibilità di riscattarlo entro il 1 luglio per 12 milioni di euro (dopo averlo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bologna, nodo Fabbian: i rossoblù vogliono ripartire da lui, ma le insidie non mancano

In questa notizia si parla di: bologna - fabbian - nodo - rossoblù

Calciomercato Bologna, una big vuole a tutti i costi il centrocampista Fabbian. I rossoblu cederanno alle richieste? - Il calciomercato di Bologna si anima: una grande squadra italiana mette gli occhi sul talentuoso centrocampista Fabbian, deciso a rinforzare il cuore del proprio centrocampo.

Bologna su Immobile ? Il rossoblù valutano diversi nomi per l’attacco e tra questi c’è anche Ciro Immobile che ha manifestato l’interesse a un ritorno in Italia. Il nodo è l’ingaggio alto, visto che l’ex Lazio guadagna al Besiktas 6,5 milioni di euro a stagione. Vai su Facebook

@Fabbian Vai su X