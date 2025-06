Bologna mercato immobiliare in crescita | +9,3% di compravendite nel primo trimestre

Il mercato immobiliare di Bologna si accende di nuovo: nel primo trimestre 2025 si registrano 1.357 compravendite, con un +9,3% rispetto all’anno precedente, confermando la ripresa e l’ottimismo nel comparto residenziale. Dopo un inizio timido, il settore sembra aver imboccato una strada positiva, attirando sempre più investitori e famiglie desiderose di trovare casa in questa città dinamica. Un trend che promette ulteriori sviluppi nei prossimi mesi.

Il mercato immobiliare residenziale di Bologna apre il 2025 con segnali positivi: nel primo trimestre si registrano 1.357 compravendite, pari a un +9,3% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il trend conferma l'inversione di rotta avviata nella seconda metà dello scorso anno, dopo un inizio 2024.

