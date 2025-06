Bologna iniziati i lavori in via Massarenti | sul posto la Polizia locale

A Bologna, l’arteria di via Massarenti si prepara a una trasformazione: da oggi e fino al 13 luglio, il tratto verso il centro tra via del Parco e via Rimesse sarà chiuso per lavori, con la presenza della polizia locale a garantire sicurezza e ordine. Un intervento che cambierà temporaneamente il traffico, invitando i cittadini a pianificare gli spostamenti. Restate aggiornati sulle novità e alternate possibili rotte per evitare disagi.

Da oggi fino al 13 luglio, è chiuso il tratto (verso il centro) da via del Parco a via Rimesse di una delle arterie più importanti in città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, iniziati i lavori in via Massarenti: sul posto la Polizia locale

Lunedì 23 giugno cominciano i lavori di manutenzione straordinaria della strada e dei marciapiedi di #ViaMassarenti, tra via del Parco e via Rimesse ? L’intervento dura in tutto circa 2 mesi in 2 fasi Dal 23 giugno al 3 agosto ? da via del Parco a via Az Vai su Facebook

