Bologna il Passante che non c’è Il centrosinistra insiste | Ora basta polemiche Vediamoci e parliamo

di un’opera da sempre al centro delle polemiche, si apre ora un nuovo capitolo di confronto e dialogo. È il momento di superare le divisioni e ascoltare le esigenze di chi vive quotidianamente il traffico bolognese: solo così possiamo trovare una soluzione condivisa che allevi le difficoltà e ridia respiro alla città. La sfida è ardua, ma l’unione delle forze può portare a risultati concreti e duraturi.

Da una parte il Governo, che ha definitivamente tombato il Passante di Mezzo. Dall’altra le amministrazioni locali, che premono per trovare una soluzione alla necessità – da 30 anni e passa a questa parte – di bypassare il nodo del traffico bolognese e condannano l’immobilismo. In mezzo, restano i cittadini, confusi e smarriti rispetto ai cambi in corsa e ai progetti che piano piano prendono uno il posto dell’altro. Dopo l’annuncio della ‘morte’ dell’allargamento congiunto di autostrada e tangenziale così come era sempre stato pianificato e l’incontro a Roma tra il ministro Matteo Salvini e i nuovi vertici di Aspi, Bologna si è svegliata ancora più assetata di risposte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it