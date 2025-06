Bologna finge di essere l' avvocato del figlio | truffa una mamma via gioielli e 22mila euro

Una triste quotidianità fatta di inganni e illusioni: a Bologna, un giovane napoletano ha truffato una madre fingendosi avvocato, sottraendole gioielli e 22mila euro. Arrestato a Bubano, il truffatore aveva ideato un sofisticato stratagemma per convincere le vittime a consegnare denaro con promesse di cauzioni per finti incidenti. Un monito per tutti di mantenere alta la guardia contro le truffe più insidiose.

