Bologna Di Vaio | Vi racconto quando arrivò Saputo Italiano? Un vincente e tra Coppa Italia e mercato

Scopri il viaggio di Marco Di Vaio nel cuore del Bologna, tra vittorie, sfide e momenti indimenticabili. L’ex attaccante e attuale direttore sportivo ci svela come la squadra rossoblù sia cresciuta, tra coppe italiane e ambizioni di mercato. Un racconto appassionante che rivela i segreti di un club in continua evoluzione, e l’ispirazione dietro i successi raggiunti. Continua a leggere per scoprire di più sulla rinascita del Bologna.

Bologna, Di Vaio racconta quella che è stata la crescita della squadra rossoblu. Le ultime parole dell’ex attaccante rossoblu In occasione dell’undicesima edizione del Trofeo di Rastignano, Marco Di Vaio, attuale direttore sportivo del Bologna ed ex Juve, ha ripercorso alcuni momenti chiave della sua avventura in rossoblù, sia da calciatore che da dirigente. Intervistato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bologna, Di Vaio: «Vi racconto quando arrivò Saputo. Italiano? Un vincente e tra Coppa Italia e mercato»

?Pochi innesti in prestito e una netta preferenza per gli acquisti a titolo definitivo: il Bologna ha costruito la sua rosa seguendo una linea coerente, all’insegna della stabilità e della crescita Vai su Facebook

