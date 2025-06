Bollo auto da pagare anche con il fermo amministrativo la novità

Novità importanti in arrivo per i proprietari di veicoli: dal 2026, il pagamento del bollo auto sarà più semplice e uniforme, anche in presenza di fermo amministrativo. La riforma fiscale punta a semplificare le procedure e migliorare la gestione dei tributi locali, garantendo maggiore trasparenza e efficienza. Scopri come queste modifiche impatteranno sulla tua proprietà e sui tuoi doveri fiscali, rendendo più facile rispettare le scadenze e mantenere in regola il veicolo.

Semplificazioni in vista per la gestione del bollo auto, che dovrebbero portare, dal 2026, una serie di novità per chi è proprietario di un veicolo. La tassa di circolazione dovrà essere versata nella regione di residenza ed il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione. Il bollo auto è stato al centro del diciassettesimo decreto attuativo della riforma fiscale, che ha avuto come oggetto i tributi locali e il federalismo fiscale regionale. Approvate dal Consiglio dei Ministri, le nuove disposizioni dovrebbero entrare in vigore non prima del prossimo anno. Le novità per il 2026. Il Consiglio dei Ministri ha ufficialmente approvato – almeno in via preliminare – uno dei tanti decreti attuativi delle riforma fiscale (siamo arrivati al numero diciassette) attraverso il quale sono state introdotte alcune disposizioni in materia di tributi locali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it