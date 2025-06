Bmw in Tour gran finale a Milanello Quando sport e inclusione fanno squadra

BMW IN TOUR conquista Milanello nel suo gran finale, dove sport e inclusione si uniscono in un gesto di solidarietà e passione. Non si tratta solo di una partita, ma di un’esperienza umana fatta di storie autentiche, chilometri di emozioni condivise e sorrisi che superano ogni confine. Un evento che dimostra come il vero spirito sportivo possa diventare strumento di cambiamento sociale, lasciando il segno più profondo. E la magia continua.

Non basta una finale emozionante per raccontare cosa succede davvero quando si incontrano sport e sensibilità sociale. BMW IN TOUR non è solo di un torneo o di una sfilata di loghi, ma qualcosa di più: un intreccio di persone, storie, chilometri percorsi e sorrisi condivisi, che trova la sua massima espressione in un campo da gioco. Milanello, col suo prato perfetto che racconta storie di pallone, è stato il palcoscenico perfetto per la chiusura della seconda stagione del progetto, l’ultima tappa di un viaggio cominciato mesi prima, lungo strade e concessionarie d’Italia. C’è stato chi ha lasciato la scrivania per indossare i tacchetti, chi si è raccontato in una video-intervista a bordo di una BMW elettrica, e chi ha fatto da spettatore ma con il cuore dentro il campo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bmw in Tour, gran finale a Milanello. Quando sport e inclusione fanno squadra

In questa notizia si parla di: tour - finale - milanello - sport

Bmw in Tour: inclusione in campo, finale a Milanello - La seconda edizione di BMW in Tour, un innovativo progetto di inclusione ideato da Acib e Insuperabili, con il prezioso supporto di BMW Italia e AC Milan, si conclude a Milanello dopo 13 tappe coinvolgenti.

Nel 2011 Massimiliano Allegri portò a Milanello il primo titolo post "Era Ancelotti". Oggi è chiamato a ricostruire una squadra da titolo che ancora non capisce come possa essere passata dallo Scudetto 2022 e dalla Semifinale di Champions 2023, all'ottavo po Vai su Facebook

VIRTUS BOLOGNA CAMPIONE D’ITALIA Una finale a senso unico: la @VirtusSegafredo vince le prime tre gare e chiude subito la serie finale. È scudetto numero 17 nella storia del Bologna. Il titolo torna in Emilia a quattro anni dall’ultima volta. #LBAFinals Vai su X

Bmw in Tour, gran finale a Milanello. Quando sport e inclusione fanno squadra; Bmw in tour, festa finale a Milanello - News - Auto; BMW in Tour 2025, inclusione e sport, la finalissima a Milanello.

Bmw in Tour: inclusione in campo, finale a Milanello - Conclusa la seconda edizione del progetto ideato da Acib e Insuperabili, con il supporto di Bmw Italia e Ac Milan. Come scrive gazzetta.it

Milanello teatro dell'ultimo atto della seconda edizione di BMW IN TOUR - Il progetto sportivo è nato nel 2023 dall'ACIB e dalla Fondazione EcoEridnia Insuperabili. Riporta msn.com