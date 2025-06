Blitz sugli ormeggi abusivi a Nisida di Guardia Costiera e Finanza | rimosse boe e catene illegali

Un'operazione congiunta della Guardia Costiera e della Finanza ha messo fine agli ormeggi abusivi a Nisida, bonificando i fondali da boe e catene illegali. Un intervento deciso che apre nuovi scenari per il futuro dell'area, che ad agosto vedrĂ partire i lavori sulla colmata per trasformare Nisida nel villaggio ufficiale dell'America's Cup 2027. Continua a leggere per scoprire come questa rivoluzione cambierĂ il volto del territorio.

Bonificati i fondali di Nisida da boe e catene per gli ormeggi illegali. Ad agosto partono i lavori sulla colmata: sarĂ il village dell'America's Cup 2027. 🔗 Leggi su Fanpage.it

