Blitz di Plastic Free a Mutigliano La discarica era lì da tanti anni

Un vero e proprio blitz di plastic free a Mutigliano ha trasformato un'area devastata dall'abbandono in un esempio di rinascita ambientale. Nonostante il caldo, 13 volontari, tra cui 4 bambini, hanno dedicato il loro weekend a pulire e ridare vita ai boschi di via dei Borelli, combattendo l’inciviltà e l’inquinamento. Un’azione collettiva che dimostra come anche i piccoli gesti possano fare la differenza. La lotta continua, perché i nostri boschi meritano di essere tutelati.

Plastic Free riporta a nuova vita i boschi di Mutigliano. Il caldo non ha fermato i volontari dell’associazione che nell’ultimo fine settimana si sono attivati per rimuovere rifiuti e degrado in particolare nella zona di via dei Borelli, lungo i fossi che fiancheggiano la strada e anche in un boschetto laterale. In tutto la squadra anti-inquinamento e anti-inciviltĂ era formata da 13 volontari di cui 4 bambini che, tutti insieme, hanno lottato contro le temperature oltre che contro il degrado ambientale. “Il boschetto laterale era praticamente una discarica che ormai era lì da tantissimi anni – è il resoconto di Irene Dell’Amico, referente di Plastic Free –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Blitz di Plastic Free a Mutigliano “La discarica era lì da tanti anni“

