Black Panther torna nell’MCU!

Il Wakanda sembra pronta a riaccendere il suo Wakanda Forever, con voci di un possibile terzo capitolo di Black Panther che infiammano gli appassionati di MCU. Dopo il successo al botteghino e le recenti indiscrezioni, il mondo Marvel aspetta con ansia conferme ufficiali. Ma quando arriverà il tanto atteso ritorno di Black Panther? Restate sintonizzati, perché il futuro di Wakanda potrebbe riservare sorprese sorprendenti.

Nel 2022, Wakanda Forever ha proseguito la saga di Black Panther, incassando oltre 800 milioni di dollari al botteghino. Da allora, però, tutto è rimasto in sospeso. Nonostante le voci insistenti su un terzo film, Black Panther 3 non è mai stato confermato ufficialmente, e solo di recente, grazie a un commento di Denzel Washington sul suo presunto coinvolgimento nel progetto, si è tornati a parlarne seriamente. Al momento non c’è ancora una data ufficiale, ma la Marvel ha un posto libero nel calendario del 2027 e quattro slot già previsti per il 2028. Se almeno uno di questi non sarà dedicato al ritorno di Shuri ( Letitia Wright ) e del regno di Wakanda, sarebbe davvero sorprendente. 🔗 Leggi su Nerdpool.it