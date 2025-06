Black panther torna nell’mcu | tutto quello che devi sapere

Black Panther torna nell'MCU, riaccendendo l'interesse di fan e critici. Dopo il successo di Wakanda Forever nel 2022, che ha incassato oltre 800 milioni di dollari, il franchise si prepara a scrivere nuove pagine. Ma quali sono le prospettive future? Tra rumors e attese ufficiali, il terzo film resta un mistero avvolto da suspense. Al momento, la domanda più affascinante è: quando avremo novità concrete?

Prospettive future del franchise di Black Panther e Wakanda. Il 2022 ha segnato un punto di svolta per il franchise dedicato a Black Panther, con il successo di Wakanda Forever, che ha incassato oltre 800 milioni di dollari al botteghino mondiale. Nonostante ciò, le notizie riguardanti un possibile terzo capitolo sono rimaste finora poco più che voci di corridoio, senza conferme ufficiali. Situazione attuale e rumors sul terzo film. Al momento non esiste una data ufficiale di uscita per Black Panther 3. La Marvel ha riservato uno slot nel calendario cinematografico del 2027 e altri quattro slot previsti per il 2028. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it