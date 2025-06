Black Eyed Peas lo spettacolare concerto al Castello di Chambord

Un’estate all’insegna della musica travolgente e dell’energia pura: i Black Eyed Peas hanno aperto il loro tour francese con uno spettacolo indimenticabile al Castello di Chambord, attirando oltre 30.000 appassionati. Un evento che ha fatto vibrare il cuore del festival Chambord Live, dimostrando ancora una volta il loro talento e carisma. E l’avventura continua, promettendo altre serate di pura magia musicale...

(askanews) – Spettacolo da tutto esaurito per l'avvio del tour estivo in Francia dei Black Eyed Peas. La band americana con 35 milioni di album venduti nel mondo ha scelto come prima tappa il Castello di Chambord (Loir-et-Cher) per uno show di energia, suoni e colori; un evento parte del festival Chambord Live. Oltre 30.000 i fan che si sono presentati con ventagli e cappellini di paglia sfidando il caldo per vedere dal vivo il gruppo che dalla fine degli anni '90 a oggi ha accompagnato generazioni con grandi successi internazionali. «Le nostre canzoni dovrebbero essere come un "cerotto" per le persone.

