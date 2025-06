Bitcoin ETF | secondo Michael Saylor BlackRock guiderà il mercato entro dicembre

Bitcoin ETF di BlackRock sta rivoluzionando il panorama finanziario, attirando afflussi record e un crescente interesse istituzionale. Michael Saylor, visionario e analista di spicco, prevede che entro dicembre questo strumento dominerà il mercato, segnando una svolta epocale per gli investitori. Nel frattempo, iniziative come BTC Bull Token offrono opportunità uniche con airdrop di BTC veri, basati sulle performance di Bitcoin. Un’affermazione di Saylor ha attirato l’attenzione degli investitori: secondo il fondatore di MicroStrategy, “A questo […], il futuro delle criptovalute si prepara a

L'ETF Bitcoin di BlackRock (IBIT) scala le classifiche: afflussi record e interesse istituzionale. Secondo Saylor dominerĂ il mercato entro la fine dell'anno. Intanto, BTC Bull Token offre airdrop di BTC veri basati sulle performance di prezzo di Bitcoin. Un'affermazione recente di Michael Saylor ha attirato l'attenzione degli investitori: secondo il fondatore di MicroStrategy, "A questo

