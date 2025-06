Biscotto Inter-River Plate le firme per il patto coi giocatori nerazzurri Ma Chivu la prende così Video

Un divertente siparietto ha invaso il mondo del calcio: gli youtuber argentini di "Un Metro Adelantado" hanno organizzato un finto patto tra Inter e River Plate, coinvolgendo anche i dirigenti nerazzurri. La scena vira tra il serio e il faceto, con i calciatori che firmano sorridendo, tra stupore e ironia. Chi ha resistito al gioco? Scopriamolo nel seguito di questa simpatica burla calcistica.

Biscotto tra Inter e River Plate per accedere agli ottavi del Mondiale per club? C’è chi, con ironia, ha cercato di far firmare il “patto di Seattle” ai giocatori e dirigenti dell’Inter. L’idea è venuta agli youtuber argentini di Un Metro Adelantado. Tutti i calciatori, compreso Giuseppe Marotta, hanno firmato il patto (con un sorriso, dopo aver scoperto che non si trattava di un semplice autografo). Chi si è rifiutato di prestarsi al gioco è stato il nuovo allenatore dei nerazzurri, Cristian Chivu. L'articolo Biscotto Inter-River Plate, le firme per il patto coi giocatori nerazzurri. Ma Chivu la prende così Video proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Biscotto Inter-River Plate, le firme per il patto coi giocatori nerazzurri. Ma Chivu la prende così [Video]

