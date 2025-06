Biotecnologia e circolarità, il beauty guarda al futuro.

Biotecnologia e circolarità nel mondo della bellezza stanno rivoluzionando il nostro approccio alla cura della pelle. Con milioni di specie ancora inesplorate, la natura svela un patrimonio inesauribile di risorse, pronta a essere scoperta e valorizzata. Applicando queste scoperte al settore cosmetico, si aprono nuove frontiere di innovazione, sostenibilità e benessere. Il futuro dei cosmetici è scritto nelle meraviglie nascoste della biodiversità, e la biotecnologia ci guiderà verso un domani più verde e efficace.

Si stimano sulla Terra in 1000 miliardi le specie di batteri: ne conosciamo appena lo 0,001%, oltre 400mila le specie di piante censite e almeno 60mila quelle da conoscere, numeri parziali che testimoniano la biodiversità nascosta. Applicata anche in infinita parte questa proporzione all'impiego in ambito cosmetico appare chiaro che panorama futuro di nuovi attivi, nuove composizioni ci riserva la natura o meglio la biotecnologia applicata alla natura. Già oggi la cosmetica con i batteri è un trend in piena evoluzione e alcuni come lo Sphingobioma si sono rivelati fondamentali per riequilibrare la pelle con la rosacea o la Vitreoscilla Filiformis per contrastare la pelle a-topica.