Biotech Urso | Per innovazione lavoriamo a legislazione dedicata come il Biotech Act

In un contesto in rapido mutamento, il settore biotech europeo merita un impulso deciso. Urso sottolinea come le sfide normative e burocratiche limitino il pieno potenziale delle biotecnologie, ostacolando innovazione e crescita. Per questo motivo, si è impegnato a sviluppare una legislazione dedicata, il Biotech Act, pensata per sbloccare nuove opportunità di sviluppo. L'articolo Biotech, Urso: “Per ...

(Adnkronos) – "L'intero potenziale delle biotecnologie europee non viene ancora pienamente valorizzato: le imprese si trovano a dover affrontare ostacoli burocratici, complessità normative e difficoltà nel portare innovazione sul mercato, rendendo difficile la crescita e la competitività del settore. Per questo motivo abbiamo lavorato cercando di costruire una legislazione dedicata, il Biotech Act, volto a

