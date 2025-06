Biotech Assobiotec | Settore strategico da 47,5 mld euro l’anno 2,23% del Pil

Il settore delle biotecnologie si conferma un pilastro strategico dell'economia europea, con un valore che supera i 475 miliardi di euro all'anno, rappresentando il 2,23% del PIL nazionale. Durante l'Assemblea annuale di Assobiotec a Roma, leader istituzionali e scientifici hanno discusso delle innovative sfide e opportunitĂ di un comparto in rapida crescita. L'evento ha rafforzato l'impegno collettivo per guidare il futuro della ricerca biotech in Italia e in Europa, consolidando la posizione di questo settore come motore di progresso e innovazione.

(Adnkronos) – Rappresentanti istituzionali, esponenti del mondo scientifico e accademico, associazioni industriali e operatori finanziari nazionali ed europei si sono confrontati questa mattina all'Auditorium della Tecnica di Confindustria a Roma durante l'Assemblea annuale di Assobiotec, l'Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie che fa parte di Federchimica. Alla sessione privata, riservata ai soci, è seguito . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: biotech - assobiotec - settore - strategico

Biotech Act e futuro di Europa e Italia al centro Assemblea Assobiotec-Federchimica 2025 - L’Assemblea annuale di Assobiotec-Federchimica si trasforma in un palcoscenico cruciale per il futuro biotecnologico di Italia ed Europa.

Biotech, Assobiotec: Settore strategico da 47,5 mld euro l'anno, 2,23% del Pil; Biotech settore strategico, rappresenta oltre il 2% del Pil nazionale; Biotech, Assobiotec: Settore strategico da 47,5 mld euro l'anno, 2,23% del Pil.

Biotech, Assobiotec: "Settore strategico da 47,5 mld euro l'anno, 2,23% del Pil" - Rappresentanti istituzionali, esponenti del mondo scientifico e accademico, associazioni industriali e operatori finanziari nazionali ed europei si sono confrontati questa mattina all'Au ... Da msn.com

Biotech settore strategico, rappresenta oltre il 2% del Pil nazionale - All’Assemblea di Assobiotec (Federchimica) presentato uno studio secondo il quale il settore genera un giro d’affari di 47,8 miliardi di euro e ha oltre 80mila addetti. Scrive ilsole24ore.com