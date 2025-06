Bimbo morto in piscina nel Bresciano scomparso il bagnino | Trovato un cadavere

Un tragico pomeriggio a Cologne: un corpo è stato trovato nel parco, sospettato possa essere il 37enne scomparso, con la sua auto nelle vicinanze. La comunità è in stato di shock e le autorità stanno indagando per chiarire le cause di questa triste scomparsa. Mentre si attendono aggiornamenti, il mistero rimane fitto, lasciando tutti col fiato sospeso.

Il corpo di un uomo è stato rinvenuto in un parco a Cologne. Potrebbe trattarsi proprio del 37enne: non lontano dal luogo del ritrovamento c'era la sua auto.

Purtroppo non ce l'ha fatta il bimbo di 4 anni caduto in piscina venerdì, in un parco acquatico a Castrezzato, nel bresciano. Subito soccorso e portato d'urgenza in ospedale, il piccolo è morto ieri sera.

Caduto in piscina venerdì, morto bimbo di quattro anni. Piccolo finito in acqua in Parco acquatico nel Bresciano

Matteo Formenti, il bagnino 37enne della piscina di Castrezzato, nel Bresciano, dove è annegato il piccolo Michael Consolandi, è scomparso da lunedì.

Matteo Formenti, il bagnino scomparso dopo la morte del bimbo in piscina: trovato un cadavere in un parco, potrebbe essere lui - Tre giorni dopo la morte del piccolo Michael, il bambino di quattro anni annegato nel parco acquatico «Tintarella di Luna» di Castrezzato (Brescia), è sparito uno dei bagnini ...