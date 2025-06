bimbo di 4 anni sfugge ai genitori trovato dalla polizia locale

Un pomeriggio di paura ad Arzano, Napoli, quando un bambino di soli 4 anni si perde tra la folla nel parco giochi. La fuga improvvisa ha scatenato il panico tra i genitori, che hanno subito chiesto aiuto alle autorità. La polizia locale, guidata dal comandante Chiariello e dal tenente Merolla, si è mobilitata rapidamente, mettendo in atto tutte le procedure necessarie per ritrovare il piccolo. La vicenda si è conclusa con un lieto fine, rassicurando genitori e comunità.

Momenti di paura ad Arzano, in provincia di Napoli, dove un bambino di quattro anni si è allontanato tra la folla sfuggendo al controllo dei genitori. Il piccolo era in un parco giochi quando ha fatto perdere le sue tracce. I genitori non riuscivano a trovarlo e si sono rivolti agli agenti della polizia locale, coordinata dal comandante Biagio Chiariello, che diretti dal tenente Vincenza Merolla si sono messi alla ricerca del piccolo. Il bimbo è stato notato dal maresciallo Ettore De Rosa che subito si è avvicinato al bambino, il quale lo ha abbracciato scoppiando in lacrime.