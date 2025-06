Bimbo di 4 anni cade in piscina a Castrezzato e muore due giorni dopo aperta un'inchiesta | ci sono i primi indagati

Un tragico incidente scuote Castrezzato: un bimbo di soli 4 anni perde la vita dopo essere caduto in piscina, e ora si apre un'inchiesta per omicidio colposo. La Procura di Brescia sta indagando per fare luce su questa dolorosa vicenda, con i primi sospetti e indagati già iscritti nel registro. È un momento di grande dolore e riflessione, mentre le autorità cercano risposte per evitare che tragedie simili si ripetano. Continua a leggere.

La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo per indagare sulla morte del bimbo di 4 anni che ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto venerdì 20 giugno in una piscina di Castrezzato (Brescia). Dopo l'autopsia, la pm sta ora coordinando le indagini per ricostruire quanto accaduto. Stando alle prime indiscrezioni, ci sarebbero già i primi indagati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bimbo - anni - piscina - castrezzato

La tragedia in piscina a Castrezzato, ci sono i primi indagati. La Procura di Brescia avvia un’inchiesta per omicidio colposo sulla morte del bimbo di 4 anni di Rovato - Una tragedia scuote la comunità di Castrezzato: un bambino di 4 anni perde tragicamente la vita nel parco acquatico "Tintarella di Luna".

Ciao piccolo. Morto dopo due giorni di agonia il bimbo di quattro anni caduto in piscina La tragedia a Castrezzato: disposta l’autopsia. Sentite condoglianze ai familiari. Vai su Facebook

Castrezzato, non ce l'ha fatta il bimbo di 4 anni caduto in piscina Era sfuggito al controllo dei genitori. Il piccolo era ricoverato all'ospedale di Bergamo Vai su X

È morto il bambino finito sott'acqua in piscina a Castrezzato, aveva 4 anni; Il dramma del piccolo Michael: annegato in piscina a soli 4 anni; La tragedia in piscina a Castrezzato, ci sono i primi indagati. La Procura di Brescia avvia un’inchiesta per omicidio colposo sulla morte del bimbo di 4 anni di Rovato.

Bimbo di 4 anni cade in piscina a Castrezzato e muore due giorni dopo, indaga la procura: ci sono i primi indagati - La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo per indagare sulla morte del bimbo di 4 anni che ha perso la vita domenica scorsa in ... Riporta fanpage.it

Castrezzato, bimbo annegato in piscina: ci sono i primi indagati - Martedì si è svolta l'autopsia, disposta dalla Procura di Brescia per fare luce sul tragico incidente avvenuto venerdì scorso. Si legge su quibrescia.it