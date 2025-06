Bimbo di 4 anni annegato in piscina il bagnino Matteo Formenti viene indagato e scompare nel nulla Trovato un cadavere | Potrebbe essere il suo

Un tragico incidente scuote la comunità: un bambino di soli quattro anni è deceduto annegato in piscina, e il bagnino Matteo Formenti, inizialmente indagato, scompare nel nulla. Tre giorni dopo, un cadavere viene ritrovato, alimentando ulteriori dubbi e misteri. La vicenda si fa sempre più intricata, lasciando tutti con il fiato sospeso e domande senza risposta. Così, tra ombre e supposizioni, si apre un nuovo capitolo di questa drammatica storia.

Tre giorni dopo la morte del piccolo Michael, il bambino di quattro anni annegato nel parco acquatico «Tintarella di Luna» di Castrezzato (Brescia), un evento inatteso ha aggiunto mistero. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Bimbo di 4 anni annegato in piscina, il bagnino Matteo Formenti viene indagato e scompare nel nulla. Trovato un cadavere: «Potrebbe essere il suo»

In questa notizia si parla di: anni - annegato - bimbo - piscina

Simone Currò muore annegato a 20 anni: si era tuffato per recuperare il pallone - Il 17 maggio, a Catania, si è consumata una tragedia: il giovane Simone Currò, di soli 20 anni, è morto annegato mentre si tuffava in mare per recuperare un pallone finito in acqua.

Translate postBimbo annegato in piscina: scomparso da lunedì Matteo Formenti, il bagnino che era a bordo vasca https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/06/25/news/bimbo_annegato_piscina_scomparso_matteo_formenti_bagnino-424690996/?ref=twhl… Vai su X

+++ Bambino di 4 anni annegato in piscina: il bagnino è scomparso nel nulla +++ L'appello: "Condividete la foto, aiutateci a trovarlo" Vai su Facebook

Il dramma del piccolo Michael: annegato in piscina a soli 4 anni; Bimbo di 4 anni annegato: trovato il cadavere di Matteo Formenti, il bagnino che era a bordo vasca; Bimbo annegato in piscina: scomparso da lunedì Matteo Formenti, il bagnino che era a bordo vasca.

Bimbo di 4 anni annegato in piscina, il bagnino Matteo Formenti scompare nel nulla. Trovato un cadavere: «Potrebbe essere il suo» - Tre giorni dopo la morte del piccolo Michael, il bambino di quattro anni annegato nel parco acquatico «Tintarella di Luna» di ... Come scrive msn.com

Matteo Formenti, il bagnino scomparso dopo la morte del bimbo in piscina: trovato un cadavere, potrebbe essere lui - Tre giorni dopo la morte del piccolo Michael, il bambino di quattro anni annegato nel parco acquatico «Tintarella di Luna» di Castrezzato (Brescia), è sparito uno dei bagnini ... Si legge su ilmessaggero.it