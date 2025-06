Bimbo di 4 anni annegato in piscina il bagnino Matteo Formenti scompare nel nulla Trovato un cadavere | Potrebbe essere il suo

Un dramma che sconvolge una comunità: mentre si cerca di fare luce sulla tragica perdita di Michael, un nuovo enigma si aggiunge alla scena, scomparsa del bagnino Matteo Formenti e il ritrovamento di un cadavere misterioso. Tre giorni dopo la tragedia, il sospetto si fa strada, alimentando interrogativi e inquietudini. Una storia che ci ricorda come il dolore possa portare a scoperte inaspettate, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Tre giorni dopo la morte del piccolo Michael, il bambino di quattro anni annegato nel parco acquatico «Tintarella di Luna» di Castrezzato (Brescia), un evento inatteso ha aggiunto mistero. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Bimbo di 4 anni annegato in piscina, il bagnino Matteo Formenti scompare nel nulla. Trovato un cadavere: «Potrebbe essere il suo»

