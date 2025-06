Bimbo di 4 anni affogato in piscina a Brescia | trovato morto Matteo Formenti il bagnino che non è riuscito a salvarlo

Tragedia sconvolgente a Brescia: Matteo Formenti, il bagnino di 37 anni coinvolto nella tragica perdita del piccolo di 4 anni in piscina, è stato trovato senza vita in una zona boschiva di Monte Orfano. La sua morte riaccende il dolore e la riflessione sulla sicurezza dei luoghi di svago. Questa vicenda ci invita a non abbassare mai la guardia e a porre maggiore attenzione alla tutela dei più piccoli.

È stato trovato circa un'ora fa a Monte Orfano, una zona boschiva situata nei pressi a Chiari, in provincia di Brescia, il cadavere di Matteo Formenti, il 37enne bagnino della piscina di Castrezzato, dove lo scorso venerdì ha perso la vita il bimbo di 4 anni annegato in un momento di distrazione dei genitori. A dare conferma del ritrovamento all'Adnkronos è il sindaco di Chiari, Gabriele Zotti, che nelle ultime ore aveva pubblicato un post sui suoi profili social per annunciarne la scomparsa del bagnino. Il ritrovamento del corpo è stato effettuato da due escursionisti, in gita nei sentieri di Monte Orfano, un rilievo situato fra i comuni di Erbusco, Rovato e Cologne e Coccaglio.

La tragedia in piscina a Castrezzato, ci sono i primi indagati. La Procura di Brescia avvia un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte del bimbo di 4 anni di Rovato - Una tragedia scuote la comunità di Castrezzato: un bambino di 4 anni perde tragicamente la vita nel parco acquatico "Tintarella di Luna".

