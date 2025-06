Bimbo annegato in piscina | trovato un cadavere a Cologne potrebbe essere il bagnino Matteo Formenti

Una tragedia scuote la comunità: un cadavere è stato rinvenuto nella zona boschiva di Cologne, potrebbe essere il 37enne Matteo Formenti, scomparso da lunedì 23 giugno. La scomparsa del bagnino, coinvolto in un già drammatico incidente al parco acquatico Tintarella di Luna, apre un capitolo di mistero e preoccupazione. Cosa si cela dietro questa vicenda? Continua a leggere per scoprire gli ultimi sviluppi.

Matteo Formenti risulta scomparso da lunedì 23 giugno. Il bagnino lavora al parco acquatico Tintarella di Luna di Castrezzato (Brescia) dove alcuni giorni fa un bambino di 4 anni è quasi annegato ed è deceduto due giorni più tardi. Nella mattinata del 25 giugno è stato trovato un cadavere in una zona boschiva di Cologne e potrebbe essere proprio il 37enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

