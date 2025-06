Bimbo annega in piscina bagnino scompare e poi viene trovato morto

Una tranquilla mattina a Cologne si è trasformata in una tragedia che ha scosso la comunità di Brescia. Dopo il tragico annegamento di un bambino di quattro anni nel centro acquatico di Castrezzato, il ritrovamento senza vita del bagnino Matteo Formenti ai piedi del Monte Orfano apre uno squarcio di dolore e mistero. La verità sull’accaduto sarà presto svelata, mentre l’intera regione si stringe nel cordoglio.

Brescia - La mattina del 25 giugno a Cologne, ai piedi del Monte Orfano, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Matteo Formenti, il bagnino del centro acquatico di Castrezzato (Brescia), dove venerdì scorso un bambino di quattro anni è tragicamente annegato. Le forze dell’ordine, intervenute dopo la segnalazione di escursionisti, hanno isolato l’area mentre il medico legale predispone le verifiche necessarie per l’identificazione ufficiale. Formenti, 37 anni, originario di Chiari, era scomparso lunedì mattina, poche ore prima che i carabinieri notificassero l’avviso di iscrizione nel registro degli indagati per omicidio colposo nell'ambito della vicenda del bimbo deceduto. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Bimbo annega in piscina, bagnino scompare e poi viene trovato morto

In questa notizia si parla di: bagnino - bimbo - annega - piscina

Giovane bagnino salva bimbo di 8 anni in mare. “Era in difficoltà, gridava”. Il ringraziamento dei familiari - In un’estate che si preannuncia ricca di emozioni, la scena di un giovane bagnino di Ameglia che salva un bambino di 8 anni in mare è diventata un esempio di coraggio e prontezza.

+++ Bambino di 4 anni annegato in piscina: il bagnino è scomparso nel nulla +++ L'appello: "Condividete la foto, aiutateci a trovarlo" Vai su Facebook

Bimbo annegato a Chiari, forse di bagnino scomparso un corpo ritrovato; Bambino di 4 anni annegato in piscina: il bagnino è scomparso nel nulla; Bimbo annegato in piscina, trovato morto il bagnino.

La doppia tragedia di Castrezzato, dal bimbo annegato in piscina alla morte del bagnino Matteo Formenti: cosa sappiamo - Dal dramma del bambino annegato a 4 anni, all’inchiesta per omicidio colposo, fino alla scomparsa dell’uomo a Chiari e al ritrovamento del cadavere a Cologne: la ricostruzione ... ilgiorno.it scrive

Bimbo annegato in piscina, trovato morto il bagnino - Potrebbe trattarsi di Marco Formenti, il bagnino del parco acquatico di Castrezzato, dove venerdì scorso è annegato un bambino di ... Scrive msn.com