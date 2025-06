Bimba di 6 anni si allontana dai genitori e si perde nel centro di Sorrento | ritrovata dalla Polizia Municipale

Una tranquilla serata a Sorrento si è trasformata in un momento di panico quando una bambina di 6 anni si è allontanata dai genitori e si è persa nel cuore della città. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo della Polizia Municipale, la piccola è stata ritrovata sana e salva. Questo episodio sottolinea l'importanza di una pronta risposta e di comunità attentive. Continua a leggere per scoprire come si è svolta questa vicenda e i consigli per prevenire simili situazioni.

L'allarme è scattato nella serata di ieri, martedì 24 giugno: alcuni commercianti, allertati dai genitori della bimba, hanno chiesto l'intervento della Polizia Municipale, che dopo una breve ricerca ha ritrovato la piccola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bimba - genitori - polizia - municipale

