Il mondo del biliardo, simbolo di eleganza e tradizione italiana, si appresta a riscoprire il suo splendore. Dopo decenni di declino, il settore si prepara a una rinascita, alimentata dall’amore per il made in Italy e dal desiderio di lusso autentico. Roma si conferma epicentro di questa evoluzione, dove l’artigianato di eccellenza si fonde con nuove tendenze di mercato. La passione per il biliardo sta tornando a brillare, portando con sé un patrimonio culturale e un futuro promettente.

Roma, 25 (askanews) - Il mercato dei biliardi tradizionali ha visto un significativo calo negli ultimi decenni, con la diminuzione delle sale biliardo e il cambiamento delle abitudini sociali. Questo settore, che ha conosciuto un boom negli anni '60 e '70, sembra ora avviato verso una rinascita. Le previsioni indicano che il mercato globale dei tavoli da biliardo crescerà da 1,43 miliardi di dollari nel 2023 a 2,12 miliardi entro il 2030, suggerendo nuove opportunità . In questo scenario si inserisce BilliardItaly, fondata da Mirko Adami, che rappresenta la terza generazione di una famiglia nel settore dei biliardi dal 1958. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - BiliardItaly: tradizione di famiglia e lusso Made in Italy

