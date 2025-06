Bike sharing il servizio di noleggio viene affidato a Francigena

bike sharing il servizio di noleggio viene affidato a francigena. Il nuovo sistema di biciclette a pedalata assistita, gestito dalla società partecipata del Comune, trasformerà il modo in cui i cittadini si spostano in città. Con stazioni strategicamente distribuite, questa iniziativa promette di rendere gli spostamenti più sostenibili e convenienti, migliorando la qualità della vita urbana. Un passo importante verso una mobilità più verde e smart, che...

Il servizio di bike sharing sarà gestito da Francigena, la società partecipata del Comune che già si occupa di trasporto pubblico locale, gestione dei parcheggi e farmacie. Si tratta delle biciclette a pedalata assistita che gli utenti potranno noleggiare nelle stazioni dislocate nella città, in. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

