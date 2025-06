Bicocca apre quattro nuovi corsi Economia incontra l’ambiente

Milano-Bicocca amplia la propria offerta formativa, annunciando quattro nuovi corsi che entreranno in funzione nell’anno accademico 2025-2026. Con questa novità, l’ateneo raggiunge quota 84 corsi tra lauree triennali, magistrali e a ciclo unico, confermando il suo impegno nell’innovazione e nella sostenibilità. Tra questi, spicca "Economics and Science for Environmental Sustainability", un percorso in lingua inglese, volto a formare professionisti pronti a coniugare economia e tutela ambientale, perché il futuro si costruisce oggi.

Quattro nuovi corsi si affacciano all’orizzonte di Milano-Bicocca e entreranno nel vivo nell’anno accademico 2025-2026, facendo salire a 84 i corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico dell’ateneo. “Economics and science for environmental sustainability” è il corso di laurea triennale e in lingua inglese, a numero programmato, promosso dal dipartimento di Economia, metodi quantitativi e strategie di impresa con un approccio interdisciplinare che combina i contenuti “tradizionali” di una laurea in scienze economiche con i saperi della biologia, chimica e geologia. I laureati svolgeranno attività professionale qualificata in imprese, enti pubblici, società di consulenza e organizzazioni internazionali leader nel settore della transizione ecologica del sistema economico-produttivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bicocca apre quattro nuovi corsi. Economia incontra l’ambiente

