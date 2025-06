Biblioteca popolare | dal Comune la proroga fino a settembre

La Biblioteca Popolare di San Concordio respira ancora, grazie alla proroga fino a settembre concessa dal Comune di Lucca. Un segnale di speranza e coinvolgimento cittadino che dimostra come l’unione possa fare la differenza. Tuttavia, la battaglia per il rinnovo della convenzione continua, e il futuro di questo prezioso presidio culturale rimane ancora da definire. I volontari sono determinati a non mollare, perché...

Lucca, 25 giugno 2025 – Buone notizie per la Biblioteca Popolare di San Concordio: la temuta chiusura del 30 giugno è scongiurata. Grazie alla forte mobilitazione cittadina, l’amministrazione ha infatti concesso una proroga fino a settembre. Un risultato importante, ma ancora parziale: la vertenza aperta per il rinnovo della convenzione resta, infatti, ancora sul tavolo. «La proroga è un segnale incoraggiante – dichiarano i volontari – ma il nostro obiettivo resta il riconoscimento pieno della funzione culturale e sociale che questa Biblioteca svolge per il quartiere e la città ». «Un grazie sentito – sottolineano i promotori – va a tutte e tutti coloro che hanno preso parte alla mobilitazione, partecipando agli incontri, offrendo competenze e idee, mettendosi a disposizione con entusiasmo e generositĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Biblioteca popolare: dal Comune la proroga fino a settembre

