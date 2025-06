Bibbiano annullata la messa delle polemiche Il vescovo | Ma avremmo pregato per tutti

In un clima di forti polemiche e tensioni, la comunità di Bibbiano si trova a dover rinunciare alla messa prevista per pregare per l’esito del processo ‘Angeli e Demoni’. Dopo due giorni di accese discussioni, don Davide Poletti ha deciso di annullare l’evento, dimostrando come anche nelle difficoltà la preghiera rimanga un gesto di speranza condivisa. Tuttavia, il desiderio di unità e di pace persiste, perché…

Reggio Emilia, 25 giugno 2025 – Niente messa per pregare per l'esito della ‘ vicenda Bibbiano ’ ossia il processo ‘Angeli e Demoni’, relativo alla vicenda degli affidi nella zona della Val d’Enza, nel Reggiano. Dopo due giorni di veementi polemiche il responsabile dell’Unità Pastorale ‘Laudato Sii’, don Davide Poletti ha di fatto gettato la spugna, rinunciando alla celebrazione pubblicamente annunciata sul bollettino parrocchiale. Lo ha reso noto lui stesso davanti al sagrato della chiesa del Sacro Cuore dove avrebbe dovuto tenersi la messa e dove si erano già radunate una decina di persone: "Dopo una misurata valutazione assieme al vescovo la prevista celebrazione non avrà luogo”, ha spiegato il sacerdote, per poi leggere un messaggio dello stesso vescovo, monsignor Giacomo Morandi: “Il senso più vero della prevista celebrazione eucaristica era quello di pregare, perché la preghiera non esclude nessuno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bibbiano, annullata la messa delle polemiche. Il vescovo: “Ma avremmo pregato per tutti”

In questa notizia si parla di: bibbiano - messa - polemiche - annullata

La messa su Bibbiano: “Del tutto fuori luogo. La Chiesa non diventi una realtà di parte” - La messa a Bibbiano, sollevata in modo così polemico, rischia di diventare un episodio divisivo e fuori luogo.

La messa su Bibbiano: “Del tutto fuori luogo. La Chiesa non diventi una realtà di parte”; Bibbiano, la messa per il processo affidi illeciti e la polemica: «La Chiesa non si schieri». La Diocesi: «Serve equilibrio nelle vicende giudiziarie».

Bibbiano, annullata la messa delle polemiche. Il vescovo: “Ma avremmo pregato per tutti” - Don Davide Poletti annuncia la decisione sul sagrato della chiesa: “Non sarà spostata ad altra data”. Come scrive ilrestodelcarlino.it

La messa su Bibbiano: “Del tutto fuori luogo. La Chiesa non diventi una realtà di parte” - Tarquini, consigliere comunale e avvocato che difese l’ex sindaco Carletti: “La funzione religiosa deve saper elevare al di ... Riporta msn.com