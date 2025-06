Biasin spiega | Chivu si fa apprezzare per una cosa Sulla sua nuova Inter faccio 6 considerazioni

Fabrizio Biasin ha analizzato a fondo la rinascita dell’Inter sotto la guida di Cristian Chivu, evidenziando aspetti sorprendenti e strategie vincenti. La sua analisi svela le qualità che fanno apprezzare il tecnico rumeno: dalla mentalità vincente alla capacità di valorizzare i giovani talenti. In questo articolo, scopriremo le 6 considerazioni chiave di Biasin sulla nuova Inter, un team che promette di sorprendere e conquistare.

Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha fatto una lunga analisi sulla nuova Inter di Cristian Chivu: ecco le 6 considerazioni. Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin fa un’approfondita analisi sulla nuova Inter che sta sorgendo negli USA col Mondiale per Club sotto la guida di Cristian Chivu. L’INTER DI CHIVU – « Il mondiale per club è importante per tante ragioni ma soprattutto per una: il grano. Il grano fa girare il mondo e quello del calcio anche di più. I contenuti tecnici, invece, contano quello che contano, ovvero molto poco, e il motivo è presto detto: siamo alla fine di una stagione interminabile che si accavalla a quell’altra, i giovinotti sono fisicamente stravolti, le rose son un mix tra roba vecchia e roba nuova, mari e montagne attendono lor signori per ricaricare le pile ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Biasin spiega: «Chivu si fa apprezzare per una cosa. Sulla sua nuova Inter faccio 6 considerazioni»

