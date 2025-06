Biasin non crede all’arrivo di Hojlund | C’è interesse ma è difficile e infatti…

Fabrizio Biasin, noto giornalista interista, analizza il calciomercato dell'Inter con un occhio critico e realistico. Tra le novità , l’arrivo di Bonny fa sperare i tifosi, ma l’attesa di Hojlund resta incerta, complicata anche dall’interesse per Taremi. In un mercato dinamico come questo, il club nerazzurro dovrà lavorare sodo per rinforzare il reparto offensivo e mantenere alta la competitività in vista della stagione.

Fabrizio Biasin, noto giornalista interista, ha commentato il calciomercato nerazzurro a Telelombardia. Da Taremi a Hojlund, le sue dichiarazioni. Il noto giornalista interista Fabrizio Biasin ha commentato il calciomercato dell' Inter. L'analisi si è concentrata soprattutto sul reparto avanzato, nel quale, oltre all'arrivo di Bonny, i nerazzurri dovranno compiere qualche operazione. Dalla cessione di Taremi al possibile acquisto di Hojlund, le parole di Biasin a Telelombardia. CALCIOMERCATO INTER – « Chi arriva se parte Taremi? Si è fatto tanto il nome di Hojlund, e in effetti un interesse c'è.

CdS - L'Inter ha messo nel mirino Hojlund e Bonny per completare il reparto con Lautaro e Thuram. Ma un giovane potrebbe restare come 5ÂŞ punta: lo slot se lo giocano Pio Esposito e Valentin Carboni. La scelta sarĂ anche tecnico tattica, viste le diverse caratt

Il Manchester United ufficializza l'arrivo di Hojlund - Il Manchester United ha ufficializzato l'ingaggio di Rasmus Hojlund: l'ex atalantino ha firmato un contratto fino a giugno 2028, con l'opzione di un altro anno. Riporta ansa.it