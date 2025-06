Biasin | Lautaro Martinez lega vecchia e nuova Inter! Esposito…

Fabrizio Biasin analizza con entusiasmo il ruolo cruciale di Lautaro Martinez nell’evoluzione dell’Inter, definendolo il vero collante tra la vecchia e la nuova era nerazzurra. Con 153 gol all’attivo, Lautaro si conferma pilastro imprescindibile, capace di unire passato e futuro. Ma il giornalista non si ferma qui: dedica spazio anche a Francesco Pio Esposito, esplorandone il potenziale e le prospettive di crescita. Ecco cosa ha detto.

Biasin ritiene Lautaro Martinez il collante capace di legare l’Inter prima di Chivu e quella con Chivu. Allo stesso tempo il giornalista si è focalizzato sul presente e sul futuro di Francesco Pio Esposito. Ecco cos’ha detto. PUNTO DI RIFERIMENTO – Dalle colonne di Tmw, Fabrizio Biasin si esprime così su Lautaro Martinez: « Lautaro Martinez (153 gol nerazzurri) è il punto di riferimento essenziale tra “vecchia” e “nuova” Inter. Se lui crede nel progetto, ci crederanno anche gli altri. E la sensazione è che l’argentino sia ben felice di guidare la “trasformazione”. Il gruppo-Inter avrebbe assoluto bisogno di spegnere il motore ma, in contemporanea, non può rinunciare a un torneo che concede milioni a bizzeffe: tocca abbozzare ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Biasin: «Lautaro Martinez lega vecchia e nuova Inter! Esposito…»

?Lautaro Martinez si lamenta del campo di Pasadena dopo il debutto nel Mondiale per Club in #MonterreyInter 1-1 “Il campo era un po’ asciutto e quindi non siamo riusciti a far girare bene il pallone. Avevo giocato qui anche per la Copa America. Ed era ugu Vai su Facebook

Il primo gol dell’Inter di Cristian Chivu: Lautaro Martinez. (E grande palla di Asllani) Vai su X

