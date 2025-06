Biasin commenta la vicenda Calhanoglu | Situazione in evoluzione ma se conosco Hakan…

Fabrizio Biasin, noto tifoso e giornalista di Telelombardia, ha commentato la complessa vicenda di Hakan Calhanoglu, sottolineando che la situazione è in continua evoluzione. Le sue parole offrono un’interpretazione interessante su un tema caldo di calciomercato, arricchendo il quadro già delineato da altre notizie recenti. Mentre la vicenda si sviluppa, resta da capire quale sarà il destino del centrocampista turco, tema che continuerà a tenere banco nelle prossime ore.

Diverse notizie riportate da Fabrizio Biasin durante il pomeriggio di Telelombardia. Le parole del giornalista su Hakan Calhanoglu. Tante le notizie riportate da Fabrizio Biasin a Telelombardia durante il corso del pomeriggio. Il noto giornalista, appassionato tifoso dell’ Inter, ha rilasciato diverse dichiarazioni sul calciomercato. Abbiamo già riportato le parole su Hojlund e l’attacco nerazzurro, non quelle su Calhanoglu, tema del giorno da qualche settimana. Il Galatasaray spinge per il centrocampista, che dal canto suo gradirebbe la meta, ma manca l’offerta giusta. Le parole di Biasin. CALHANOGLU – «Situazione in evoluzione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Biasin commenta la vicenda Calhanoglu: «Situazione in evoluzione, ma se conosco Hakan…»

In questa notizia si parla di: biasin - calhanoglu - hakan - commenta

Biasin avverte l’Inter: «Ok la plusvalenza Calhanoglu, ma attenzione che…» - Fabrizio Biasin mette in guardia l’Inter: la plusvalenza di Calhanoglu rappresenta un’opportunità da non sottovalutare, ma dietro questa scelta si celano rischi e dilemmi che potrebbero influenzare il futuro nerazzurro.

? Situazione Hakan Calhanoglu: - Ad oggi il Galatasaray non ha avanzato alcuna offerta all’Inter. - Il procuratore del giocatore spinge per portarlo in Turchia e in questi giorni incontrerà i dirigenti del club. - Per l’Inter il giocatore resta centrale nel progett Vai su Facebook

Biasin: “Calhanoglu al Galatasaray? Ecco la verità e la posizione dell’Inter”; L’Inter ha già scelto il sostituto di Calhanoglu: via libera per 50 milioni; Biasin a FCIN1908: “Calhanoglu? Per l’Inter non bastano 40 mln. Doppia riflessione da fare”.

Biasin: “Calhanoglu al Galatasaray? Ecco la verità e la posizione dell’Inter” - Si fanno sempre più insistenti le voci sul futuro di Calhanoglu, che potrebbe lasciare l'Inter e trasferirsi al Galatasaray ... Come scrive fcinter1908.it

Biasin avverte l’Inter: «Ok la plusvalenza Calhanoglu, ma attenzione che…» - L’analisi del noto giornalista di fede nerazzurra Il dibattito sul futuro di Hakan Çalhanoglu all’Inter è acceso da un’anali ... Riporta informazione.it