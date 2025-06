Biasin applaude il colpo della Juventus | Con questo giocatore la Signora ha fatto un capolavoro!

La Juventus torna a brillare grazie a un vero e proprio capolavoro targato Kenan Yildiz. Fabrizio Biasin non ha nascosto l’entusiasmo nel elogiare il giovane talento bianconero, protagonista al Mondiale per Club e simbolo di rinascita per la Signora. Questa scelta strategica dimostra come, anche in momenti difficili, la Juventus possa saper scovare talenti preziosi e rilanciare il suo prestigio. È davvero uno tsunami di emozioni per i tifosi juventini!

Biasin, giornalista, ha parlato così del giocatore della Juventus. Queste le dichiarazioni sul bianconero, protagonista al Mondiale per Club. Nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, il giornalista Fabrizio Biasin ha esaltato così il bianconero Kenan Yildiz, assoluto protagonista al Mondiale per Club. PAROLE – « Gli ultimi anni in casa Juve non sono stati un capolavoro quanto a “gestione”, ma una cosa è certa: con Yildiz – 20 anni appena compiuti – la Signora ha fatto un capolavoro. E ci ha creduto e puntato quando certe decisioni non erano affatto scontate (“La dieci” bianconera pesa assai, figuriamoci sulle spalle di un ragazzo). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Biasin applaude il colpo della Juventus: «Con questo giocatore la Signora ha fatto un capolavoro!»

In questa notizia si parla di: biasin - juventus - giocatore - applaude

Biasin ‘trattiene’ questo bianconero alla Juventus: «La sensazione è che l’incastro per lui si possa trovare». Di chi sta parlando - Il futuro dei talenti della Juventus si fa incerto, con nomi che accendono le speranze dei tifosi. Fabrizio Biasin svela le cifre e le possibilità di due giocatori chiave: Randal Kolo Muani e Francisco Conceicao, valutati rispettivamente 40 e 30 milioni.

Fabrizio Biasin a SuperNews: “Il blocco del mercato dell'Inter ha fortificato il gruppo. Milan da applausi se centra la qualificazione in Champions. Juventus? La società ha sbagliato a scegliere Pirlo”.

Bremer-Juventus, Biasin applaude: 'Abbassato il monte ingaggi, amarezza per l'Inter' - "40 milioni più 7 di bonus per Bremer sono tanti ma ne hanno appena incassato 70 più dieci di bonus per de Light. it.blastingnews.com scrive

Juve da Scudetto? Biasin: "Giocatori forti, non tutti i meriti sono di Allegri". E Zazzaroni replica - Nel corso di Pressing su Italia Uno, ieri sera si è acceso un caldo dibattito tra i giornalisti Fabrizio Biasin e Ivan Zazzaroni sulle possibilità di vincere lo Scudetto da parte della Juventus ... Come scrive tuttomercatoweb.com