Bezos e Sanchez contribuiscono a salvaguardare Venezia | donano 3 milioni alla città

In un gesto di grande generosità, Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno deciso di donare tre milioni di euro a Venezia, la città che li accoglie nel giorno più speciale della loro vita. Un atto che va oltre i regali tradizionali, dimostrando come il vero valore risieda nella solidarietà e nel sostegno alle comunità. Questo gesto ambizioso rappresenta un esempio ispiratore di come il successo possa tornare a beneficio di chi ne ha più bisogno, rafforzando il legame tra benefattori e territori.

(Adnkronos) – Nessuna lista nozze, nessun diamante in più, nessun pacchetto infiocchettato: il regalo più prezioso Jeff Bezos e Lauren Sanchez lo hanno fatto direttamente alla città di Venezia che li ospita per il giorno più importante della loro vita. Il fondatore di Amazon e la sua compagna, prossimi alle nozze in programma venerdì 27 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

